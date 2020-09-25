Саратовских предпринимателей научили собирать эффективную команду

Екатерина Быкова

Вчера, 24 сентября, для саратовских предпринимателей провели онлайн-семинар «Главный навык руководителя — подбирать эффективную команду». Мероприятия прошло в центре «Мой Бизнес», в рамках консультативных и образовательных программ по вопросам подбора персонала и применения трудового законодательства на территории России.

Как рассказала замначальника отдела Центр поддержки предпринимательства Алина Коваленко, в центре регулярно проводят мероприятия с предпринимателями, чтобы обучить их полному циклу от поиска и найма, до мотивации и обучения нового сотрудника.

- Если в крупных компаниях у предпринимателей и владельцев бизнеса есть возможность нанять специального человека, который будет отвечать за кадровый вопрос в компании, то в компаниях малого бизнеса часто поиском занимается сам руководитель. Как правило, ему не хватает определенных навыков и знаний, что приводит к кадровым ошибкам. Мы помогаем предпринимателям этих ошибок избежать, — добавляет Алина Коваленко.

В ходе семинара спикер, эксперт по подбору и оценке персонала, кандидат социологических наук Екатерина Быкова поделилась с участниками секретами грамотного поиска работника в компанию и рассказала о том, как правильно определить нужного кандидата. А также сообщила как оценить резюме и оптимизировать подбор персонала.

Участники во время онлайн-семинара задавали вопросы о том, как проводить собеседования, правильно понять кандидата и его соответствие с требованиями вакансии.

- Мы смотрели семинар всем отделом из любопытства, потому что давно ищем и не можем найти сотрудника в компанию. Семинар оказался для нас полезным и очень понравился, — делится своими впечатлениями участница семинара Юлия Куликова.

- После семинара остались хорошие впечатления. Теперь будем учитывать рекомендации по подбору персонала, которые рассказали на семинаре. Например, мы узнали, что на собеседовании должно присутствовать несколько человек. Будем учитывать, — рассказала участница Надежда Фомина.

Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по инициативе Президента Владимира Путина, при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития области.