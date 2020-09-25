Стартовало первое заседание рабочей группы по решению проблем с жильем детей-сирот в Саратове

Фото из телеграм-канала «Пара слов»

Сегодня, 25 сентября, началось первое заседание рабочей группы по решению проблем с жильем детей-сирот, многодетных семей и тех, где проживают дети с ограниченными возможностями здоровья, а также по обеспечению людей в аварийном жилфонде. Пост об этом в своем телеграм-канале опубликовал депутат Госдумы Николай Панков.

- Напомню о целесообразном предложении спикера (спикер Госдумы Вячеслав Володин — прим. ред). Есть примеры, когда дом в высокой степени готовности, но по разным причинам для дольщиков был оптимален вариант с компенсациями. Например, из тех домов, что курировал, подошли бы ЖСК «Рубин» в Заводском районе или «Стройкомплекс-2002» в Волжском. Такие объекты можно достроить и передать нуждающимся категориям жителей, — написал Панков.

По его словам, работы предстоит много, но опыт совместной работы участников группы даст позитивный результат.

Панков также добавил, что есть задел для программы. Спикер Госдумы увеличил финансирование, прорабатывает вопрос использования недостроенных домов обманутых дольщиков.

- Беда в другом. На этом проекте сидела в основном одна фирма. Конечно, она не может сдать столько жилья, и то это панельное жилье, — заметил парламентарий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.