В Саратове из-за коронавируса отменили ярмарку на Театральной площади

На сегодняшнем заседании в администрации Саратова обсудили проведение ярмарки на Театральной площади.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ее отменили из-за существующих ограничений в целях защиты от коронавируса.

Существует запрет на массовые мероприятия, которым ярмарка и является, ведь в день через нее проходит не менее 20 тыс. человек. В основном это лица старше 65 лет, находящиеся в группе риска.

Покупатели должны стоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра, а продукцию, которую употребляют в пищу без дополнительной обработки, можно продавать только в промышленной упаковке, без расфасовки на местах.

Несмотря на желание горожан закупаться по субботам продуктами местных производителей, пока такой возможности у них нет.

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