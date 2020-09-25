В Саратове из-за коронавируса отменили ярмарку на Театральной площади

На сегодняшнем заседании в администрации Саратова обсудили проведение ярмарки на Театральной площади.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ее отменили из-за существующих ограничений в целях защиты от коронавируса.
Существует запрет на массовые мероприятия, которым ярмарка и является, ведь в день через нее проходит не менее 20 тыс. человек. В основном это лица старше 65 лет, находящиеся в группе риска.
Покупатели должны стоять друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра, а продукцию, которую употребляют в пищу без дополнительной обработки, можно продавать только в промышленной упаковке, без расфасовки на местах.
Несмотря на желание горожан закупаться по субботам продуктами местных производителей, пока такой возможности у них нет.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.