Взят под стражу обвиняемый в убийстве Андрея Рахманова

Следственный эксперимент Фото: СУ СКР по Саратовской области

По решению суда взят под стражу на два месяца, до 23 ноября, обвиняемый в убийстве 55-летнего Андрея Рахманова.

Вину признал 52-летний саратовец.

По данным следствия, утром 15 сентября 2020 года 55-летний житель Саратова вместе с Рахмановым на автомобиле направились в один из районов Саратовской области. На территории Федоровского района между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 55-летний мужчина выстрелил из имеющегося у него при себе огнестрельного оружия не менее трех раз в голову и тело Рахманова. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. С целью скрыть следы преступления мужчина закопал тело погибшего.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Рахманова искали родственники, полиция и волонтеры отряда «Лиза.Алерт»

- Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СУ СКР.