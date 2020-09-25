С пятницы в Саратове начинают ловить пьяных водителей

В Саратове с пятницы начинается рейд «Нетрезвый водитель».

- Профилактическое мероприятие пройдет с 25 по 27 сентября, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

За пьяное вождение водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и 30-тысячный штраф. Повторное нарушение сулит уголовную ответственность.

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