В Саратовской области не планируют массового открытия новых коек для больных с коронавирусом

Новые койки для ковидных больных открывают, но не массово

В Минздраве Саратовской области пока не ведут речь о массовом открытии новых коек для больных коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 в регионе остается на прежнем уровне.

- Резервные «ковидные» койки сейчас в области есть. Мы круглые сутки мониторим ситуацию. Фиксируется до сих пор большое количество пневмоний, причем не всегда коронавирусных, поэтому идет перераспределение потоков по так называемым чистым больницам или на провизорные койки. В целом уровень заболеваемости в регионе стабильно высокий, такую ситуацию мы видим и по большинству регионов России. Тем не менее говорить о массовом открытии «ковидных» коек пока преждевременно, работа коечного фонда регулируется по оперативной потребности, — пояснил советник министра Александр Колоколов.

Напомним, в ряде регионов и, прежде всего, в Москве повторно вводятся некоторые ограничения в связи с ростом заболеваемости. В связи с ростом госпитализации больных с коронавирусом в столице начали наращивать объем резервных коек, оборудованных для лечения «ковидных» пациентов.

Общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет в Саратовской области 14 966 человек, выздоровели 9 964 человека. За последние сутки за сутки заразились 107 человека, выздоровели — 33.