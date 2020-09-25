Ветеринары сделали выводы о причинах массовой гибели грачей в Балакове

В Саратовской областной ветеринарной службе завершили исследования массово умерших в Балакове грачей.

- Они погибли не от вирусных и не от бактериальных болезней, актуальных для популяции синантропной птицы нашего региона, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии Саратовской области.

При этом в ведомстве отметили, что в Балакове сохраняется благополучная обстановка по карантинным, особо опасным заболеваниям и заболеваниям, общим для человека и птицы.

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