В Саратовской области из-за коронавируса закрыли 40 классов

В Саратовской области на самоизоляцию из-за коронавируса ушли 40 классов в 20 школах.

- На дистанционное обучение перевели 1 019 детей. У 25 ребят и пяти педагогов подтвердили инфекцию. Все заболевания выявлены в семьях, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе области.

Полностью закрыты пять школ области — это 1 080 учеников и 101 педагог. В списке: МОУ «ООШ села Покровка» в Вольске, школа №3 в Балашове, школа села Логиновка Краснокутского района, школа имени И. С. Гавва в селе Федоровка Федоровского района, школа в селе Студенка Турковского района.

За парты вернулись ребята из школы в Мироновке Питерского района.

На самоизоляции остаются 350 студентов Краснокутского политехнического лицея.

Также частично закрыты шесть детсадов: три в Саратове, по одному — в Новоузенском, Петровском и Федоровском районах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.