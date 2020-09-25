В Саратовской области из-за коронавируса закрыли 40 классов

В Саратовской области на самоизоляцию из-за коронавируса ушли 40 классов в 20 школах.
- На дистанционное обучение перевели 1 019 детей. У 25 ребят и пяти педагогов подтвердили инфекцию. Все заболевания выявлены в семьях, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе области.
Полностью закрыты пять школ области — это 1 080 учеников и 101 педагог. В списке: МОУ «ООШ села Покровка» в Вольске, школа №3 в Балашове, школа села Логиновка Краснокутского района, школа имени И. С. Гавва в селе Федоровка Федоровского района, школа в селе Студенка Турковского района.
За парты вернулись ребята из школы в Мироновке Питерского района.
На самоизоляции остаются 350 студентов Краснокутского политехнического лицея.
Также частично закрыты шесть детсадов: три в Саратове, по одному — в Новоузенском, Петровском и Федоровском районах.
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