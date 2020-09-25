Депутат Госдумы рассчитывает на плодотворное сотрудничество с саратовскими вузами

Депутат Госдумы Николай Панков прокомментировал предложение ректора СГАУ Дмитрия Соловьева возглавить попечительский совет вуза.

Он отметил, что в его избирательном округе большое количество сельских территорий.

- Много районов, связанных с сельскохозяйственным производством: Озинский, Дергачевский, Ершовский и другие районы нашей области. Считаю, что это даст новые возможности, в том числе для наших аграриев и развития науки, — отметил Панков.

Он также объяснил, почему предложил кандидатуру мэра Саратова Михаила Исаева на пост главы попечительского совета СГТУ. Парламентарий отметил, что такое решение позволит сделать более эффективной разработку проектов по благоустройству города.

- По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина в техническом университете создан урбанистический центр. Знаю, что иногда тяжело найти точки взаимодействия с областным УКСом. Отмечу, что Михаил Исаев всегда идет навстречу нашим ученым и привлекает специалистов вуза к разработке проектов благоустройства, — сказал Панков.