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Глава Балаковского района заразился коронавирусом

Александр Соловьев ушел на больничный
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Глава Балаковского района Александр Соловьев

Глава Балаковского района Александр Соловьев

Глава Балаковского района Саратовской области Александр Соловьев заразился коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации района, сегодня подтвердился тест. Сейчас глава ушел на больничный.

Соловьев находится дома в удовлетворительном состоянии, соблюдает режим.

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