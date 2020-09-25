Глава Балаковского района заразился коронавирусом

Глава Балаковского района Александр Соловьев

Глава Балаковского района Саратовской области Александр Соловьев заразился коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации района, сегодня подтвердился тест. Сейчас глава ушел на больничный.

Соловьев находится дома в удовлетворительном состоянии, соблюдает режим.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.