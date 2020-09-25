Панков возглавил попечительский совет СГАУ

Депутат Госдумы Николай Панков возглавит попечительский совет Аграрного университета (СГАУ). Его место во главе попечительского совета в Политехе (СГТУ) займет мэр Саратова Михаил Исаев.

Об этом глава Саратова сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

Он уточнил, что Панков «перешел» в СГАУ т.к. «по большей части округ Николая Васильевича представлен сельхоз территориями».

- У муниципалитета уже заключено соглашение с СГТУ о взаимном сотрудничестве, уверен, теперь оно будет более плодотворным, – написал Исаев.

Напомним после слияния с Экономическим институтом СГТУ стал крупнейшим вузом региона по количеству студентов. Окончательное решение о назначении Исаева должен принять сам совет.