Жители «Улешей» возмущены стройкой Дома быта во дворе

Жители «Улешей» возмущены стройкой. Фото общественного совета микрорайона

Жители Заводского района беспокоятся из-за новой стройки в микрорайоне «Улеши».

- Это уродство строится на спуске, между домом №6 по улице Чернышевского и №8 по 4-му Чернышевскому проезду, — сообщили «КП-Саратов» в Instagram общественного совета «Улешей».

По данным паспорта объекта, на этом месте будет стоять объект капитального строительства, предназначенный для оказания населению или организациям бытовых услуг.

Фото общественного совета микрорайона

Местные жители уверены, что будет очередной магазин, которых, по их словам, в районе хватает.

- Рядом находится памятник «Защитникам саратовского неба». У нас в зоне памятника и так очень много странных ларьков, а тут это очередное безобразие, прямо на склоне, где растет травка и кусты, очень мало пространства до ближайшего дома и проезжей части, — подчеркнули горожане.

Они предполагают, что из-за нового сооружения на подъеме вдоль домов будут образовываться пробки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.