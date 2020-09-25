В Саратове мужчина в день рождения сожительницы убил друга детства

В квартире в Заводском районе мужчина забил до смерти друга детства Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Заводского района Саратова подозревают 39-летнего местного жителя в причинении смертельных травм гостю. Напомним, труп нашли в ночь с 20 на 21 сентября.

- По данным следствия, мужчина в своей квартире на улице Чернышевского отмечал вместе с сожительницей ее день рождения. В разгар застолья к ним пришел его 44-летний друг детства, вместе с которым они продолжили пить на кухне, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области

Вечером мужчины вдвоем ушли играть в комнату в нарды. Хозяин жилища начал жульничать, гость это заметил и рассердился. Они поругались, и младший поднял с пола сломанную ножку от стула и два раза ударил ей соперника по голове. Тот упал на пол и вскоре умер, а злоумышленник позвонил в службу 112.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Судмедэксперт установил, что смерть наступила от тупой травмы головы с переломом свода, основания черепа, кровоизлиянием головного мозга. На мужчину завели дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Обвиняемый раскаялся в преступлении. Его заключили под стражу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.