В Саратове пенсионерка отдала мошенникам 51 тыс. рублей из желания получить компенсацию

Очередной жертвой мошенничества стала пожилая жительница Заводского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ей позвонила неизвестная и сообщила о положенной компенсации как пострадавшему вкладчику финансовой пирамиды.

Нужно было только оплатить услуги по ее получению, что женщина и сделала. Она отправила на указанные счета 51 тыс. рублей, после чего на звонки ей отвечать перестали.

Не увидев обещанных денег, гражданка пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В полиции отмечают, что граждане продолжают верить словам неизвестных о компенсации, воровстве с банковских счетов и выигрышам в лотерею. Это одна из причин, почему число мошенничеств в регионе не уменьшается.

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