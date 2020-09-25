Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Саратове пенсионерка отдала мошенникам 51 тыс. рублей из желания получить компенсацию

Денег ей не дали
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий

Очередной жертвой мошенничества стала пожилая жительница Заводского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ей позвонила неизвестная и сообщила о положенной компенсации как пострадавшему вкладчику финансовой пирамиды.

Нужно было только оплатить услуги по ее получению, что женщина и сделала. Она отправила на указанные счета 51 тыс. рублей, после чего на звонки ей отвечать перестали.

Не увидев обещанных денег, гражданка пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В полиции отмечают, что граждане продолжают верить словам неизвестных о компенсации, воровстве с банковских счетов и выигрышам в лотерею. Это одна из причин, почему число мошенничеств в регионе не уменьшается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал