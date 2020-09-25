Стало известно, когда пожилым людям будут давать напрокат велосипеды и палки для скандинавской ходьбы

В 13 районах Саратовской области оснастили пункты проката «Активное долголетие» спортивного оборудования.

- В аккаунтах министерства труда и социальной защиты области в социальных сетях поступают вопросы, когда можно будет воспользоваться данной услугой. Сдача напрокат пожилым людям велосипедов, палок для скандинавской ходьбы и другого инвентаря для занятий физкультурой и спортом возобновится после отмены ограничительных мер, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минтруда.

Всего более 1,6 тыс. пожилых жителей области воспользовались спортинвентарем в рамках нацпроекта «Демография». Технология направлена на продление активной жизни, привлечение пенсионеров к занятиям физической культурой, мотивирование к ведению здорового образа жизни.

Пункты проката есть в Аркадакском, Аткарском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Ершовском, Калининском, Краснокутском, Марксовском, Питерском, Пугачевском, Саратовском районах и в Саратове.

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