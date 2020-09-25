От коронавируса за сутки в Саратове умерли две женщины

В Саратовской области сегодня, 25 сентября, стало известно, что от коронавируса скончались две женщины.

В Минздраве региона рассказали подробности об этих двух смертях.

Одной из жертв коронавируса стала 73-летняя женщина.

- На четвертые сутки заболевания она вызвала скорую помощь и была доставлена в стационар. Рентген подтвердил у нее двустороннюю пневмонию, — рассказали в пресс-службе министерства.

В больнице она провела 16 суток, из них 11 — на ИВЛ. Пациентка скончалась от эндогенной интоксикации, отека легких и декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Также у пациентки были сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и диабетическая нефропатия.

Второй скончавшейся от коронавируса стала 59-летняя женщина. Она лечилась в хирургическом отделении горбольницы с флегмоной стопы. Когда врачи получили положительный результат на коронавирус, ее перевели в специализированный стационар, где она с двусторонним поражением легких провела шесть суток, из которых двое на ИВЛ.

Кроме того, у пациентки были сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ангиопатия нижних конечностей и хроническая почечная недостаточность.

Количество скончавшихся от коронавируса в Саратовской области составило 97 человек.

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