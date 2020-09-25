В Аткарске спасатели вытащили собаку из забора

Фото облспаса

Сегодня, 25 сентября, сотрудники оперативной службы пришли на помощь собаке в Аткарске.

Фото облспаса

Как рассказал «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин, животное застряло между прутьев у дома №47 на улице Ленина.

Сотрудники оперативной службы с помощью гидравлики вытащили его.

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