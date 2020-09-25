На пожаре в ТЦ «Синий кит» в Саратове пострадала женщина

Пожар в ТЦ «Синий кит». Фото облспаса

На пожаре в ТЦ «Синий кит» в Саратове сегодня, 25 сентября, пострадала женщина.

Как сообщает сайт «ЧП Саратов», 40-летней пострадавшей спасатели оказали медпомощь, от госпитализации она отказалась.

В областном ГУ МЧС уточнили, что самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Пожар произошел на четвертом этаже в гардеробном помещении. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Его причина устанавливается.

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