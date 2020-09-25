В Саратовской области будут теплые выходные

Предстоящие выходные не омрачат настроение жителей Саратовской области дождем и холодами.

Как рассказал «КП-Саратов» руководитель Саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин, в полдень воздух прогреется до +18…+23 градусов в регионе, от 20 до 22 градусов — в Саратове. Ночью столбик термометра опустится до +6…+11 градусов в области, от 8 до 10 градусов — в Саратове.

Отмечается, что такая погода аномально теплая, температура от 1 до 5 градусов превышает климатическую норму.

Кроме того, в западных районах области возобновилась высокая пожароопасность четвертого класса горимости, нужно быть предельно осторожными при обращении с огнем.

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