В Аркадаке буйная женщина не признала полицейских и избила их

В Саратовской области осудили 39-летнюю жительницу Аркадака. Ее признали виновной в применении насилия к полицейским.

- Вечером 11 июля пьяная женщина шла домой из гостей. Во дворе отдела полиции она решила освободиться от тягостных мыслей и выплеснуть накопившиеся эмоции. Правоохранители поспешили ей на помощь, но выяснив причины буйного поведения, предложили гражданке проехать для медосвидетельствования на опьянение, — сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР.

Нарушительница согласилась, но уже в больнице начала сомневаться, действительно ли перед ней полицейские. Озвучив свои догадки, она попыталась сбежать и переусердствовав с активностью ударила двоих стражей порядка ногой по бедрам.

Позднее она признала свою вину. Суд выписал женщине штраф в 5,5 тыс. рублей.

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