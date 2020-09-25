Для развития Саратовской агломерации предложили сделать ставку на электротранспорт

Увеличение плотности населения, связанности — основные принципы развития саратовской агломерации, заявили эксперты 25 сентября на градостроительном совете в региональном правительстве.

Также, по их мнению, необходимо уделять внимание именно застроенным территориям, а не «уходить в поля».

Представители «Центра экономики инфраструктуры» считают, что о развитии транспортной инфраструктуры также не стоит забывать.

- Мы увидели ряд проблем в транспортной политике. Но сейчас идет планирование строительства скоростного трамвая в Саратове. Он будет центром транспортной инфраструктуры. Пока сложно добраться до нового аэропорта. Драйвером роста может стать развитие электротранспорта, — сообщили представители «Центра экономики инфраструктуры».

Также в центральной части города, считают они, необходимо построить минимум два мостовых перехода, чтобы снизить транспортную нагрузку.