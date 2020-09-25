МЧС: Пожар в ТЦ «Синий кит» ликвидирован

Пожар был ликвидирован к 10.15

Пожар в ТЦ «Синий кит» в Саратове на улице Усть-Курдюмская, 9 потушен. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Очаг возгорания находился на четвертом этаже в подсобном помещении. Огонь охватил площадь в 10 кв. м. Он был полностью потушен в 10:15. Людей в помещении ТЦ в это время не было.

Пострадавших в результате пожара в ТЦ «Синий кит» нет.

- Сегодня, 25 сентября, в 09:50 на пульт «01» поступило сообщение о задымлении в здании ТЦ «Синий Кит». Пожарно-спасательные подразделения выехали автоматом по вызову №2 — 14 единиц техники. С места был дан отбой вызову №2, — заявили в ГУ МЧС по Саратовской области.