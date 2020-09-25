В Саратове у женщины украли золото на 70 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу у 29-летней жительницы Волжского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с июня по август 2020 года неизвестный унес из квартиры на Весенней улице золото и серебро.

Сумма причиненного ущерба оценивается в 70 тыс. рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 25-летняя ранее не судимая девушка.

Драгоценности у нее обнаружили во время обыска в доме.

На гражданку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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