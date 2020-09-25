Население Саратова увеличат на 360 тысяч человек за счет близлежащих поселков

Тему развития Саратовской агломерации обсудили 25 сентября на градостроительном совете в региональном правительстве.

Как отметил заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов, который прилетел на заседание в Саратов, главное сейчас не уйти в разработки, а заняться аналитическим планированием.

- Укрупнение Саратова позволит привлечь дополнительных инвесторов. Благодаря объединению с соседними поселками население Саратова вырастет с 840 тыс. до 1,2 млн человек. Разработка стратегии агломерации позволит улучшить положение городов Саратов, Энгельс. Работа продлится до следующего лета. Все это будет делаться вместе с администрациями и населением, — заверил Антон Финогенов.