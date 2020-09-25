За сутки в Саратовской области выявили 107 заболевших коронавирусом

В Саратовской области за сутки выявили 107 случаев коронавируса.
По данным на утро 25 сентября, в регионе общее количество зараженных составила 14 966, а выздоровевших — 9 964. За сутки вылечились 33 человека.
Больше всего случаев зарегистрировано в Саратове — 33, Энгельсском районе — 15, Балаковском — восемь, Балашовском — пять. Еще в 16 районах выявлено по четыре и менее заболевших.
Коронавирус с пневмонией протекает у 34 новых пациентов, у 49 — с признаками ОРВИ, 24 человека переносят COVID-19 бессимптомно.
За сутки заразились семь детей до 14 лет, трое — 15–17 лет, больше всего заболевших за сутки — это люди старше 60 лет, таких 38.
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