За смерть приятеля от трубы молодого саратовца оштрафовали на 150 тыс. рублей

Трагедия произошла на стройке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова осудили 22-летнего парня. Его признали виновным в смерти по неосторожности.

- Днем 22 марта 2020 года компания была на стройке многоэтажного дома на Лунной. Молодой человек поднялся на балкон пятого этажа и сбросил оттуда обрезок металлической трубы, который попал на голову 25-летнего приятеля, выходившего из подъезда, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области.

Обрезок трубы упал мужчине на голову Фото: СУ СКР по Саратовской области

Мужчина упал без сознания. Один из парней вызвал скорую помощь, пострадавшего госпитализировали, провели оперативное вмешательство, но травма оказалась серьезной, и он умер в тот же день.

Свою вину молодой человек признал. Суд приговорил его к штрафу в 150 тыс. рублей.

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