В Саратове иностранец промышлял грабежами и кражами из магазинов

В Саратове будут судить иностранца за грабеж и кражу.

- В период с 19 июля по 6 августа 2020 года 34-летний гражданин другого государства в продовольственных магазинах похищал товар. Сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Злоумышленника нашли, просмотрев камеры видеонаблюдения. Мужчину заключили под стражу. Свою вину он признал. В результате расследования дело направлено в суд.

Иностранцу грозит за кражу до двух лет, а за ограбление — до четырех лет.

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