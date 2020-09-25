В Саратовской области мужчины в масках украли лодок на миллион рублей

Двоих жителей села Шумейка Энгельсского района подозревают в 15 кражах лодок и моторов от них.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, несколько лет они уносили имущество из гаражей и ангаров в Саратовском, Воскресенском, Энгельсском районах региона.

Злоумышленников задержала полиция с участием силовиков.

Выяснилось, что сельчане ловили рыбу в Волге, этим зарабатывали на жизнь. Работа помогала им подыскивать потенциальных жертв преступлений.

Злоумышленники работали под заказ, уносили лодки и моторы определенных параметров и производителей.

Предварительная сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей.

На мужчин завели уголовное дело, устанавливаются дополнительные эпизоды их незаконной деятельности.

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