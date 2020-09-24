Начато проектирование нового моста через Волгу

Через Волгу планируется построить мостовой переход Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области может быть построен еще один мост через Волгу.

Как рассказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, этот вопрос рассматривался на совещании в Государственной думе.

- Начато проектирование мостового перехода и подхода к нему. Достигнуты договоренности — на строительство потребуется порядка 68 млрд рублей, — сообщил Вячеслав Володин. Его слова приводит группа сторонников в соцсети Instagram.

Кроме того, на совещании было озвучено, что Саратов получит еще 30 новых троллейбусов в лизинг в 2021 году. Это позволит сэкономит на их покупку 400 млн рублей — 320 вместе 720 млн.

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