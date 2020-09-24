Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Начато проектирование нового моста через Волгу

На строительство потребуется 68 млрд рублей
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Через Волгу планируется построить мостовой переход

Через Волгу планируется построить мостовой переход

Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области может быть построен еще один мост через Волгу.

Как рассказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, этот вопрос рассматривался на совещании в Государственной думе.

- Начато проектирование мостового перехода и подхода к нему. Достигнуты договоренности — на строительство потребуется порядка 68 млрд рублей, — сообщил Вячеслав Володин. Его слова приводит группа сторонников в соцсети Instagram.

Кроме того, на совещании было озвучено, что Саратов получит еще 30 новых троллейбусов в лизинг в 2021 году. Это позволит сэкономит на их покупку 400 млн рублей — 320 вместе 720 млн.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.