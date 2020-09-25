Саратовцев предупредили о ветреном дне

В Саратовской области сегодня, 25 сентября, ожидается теплый и сухой день.

- Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 4–9 м/с, временами с порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем по области поднимется до +19…+24 градусов, в Саратове — до +22.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.