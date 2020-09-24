Молодые братья погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

На месте ЧП в поселке Давыдовка. Фото СУ СКР по Саратовской области

Двое братьев, 26 лет и 31 года, погибли в доме одного из них в Саратовской области, задохнувшись угарным газом. Таковы предварительные выводы следствия.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, житель села Давыдовка Пугачевского района обнаружил утром 24 сентября два бездыханных тела в соседнем доме. Следователь СКР вместе с судмедэкспертом осмотрели погибших – ими оказались два брата, один из которых владелец дома. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

- На момент прибытия соседа фитиль газового котла горел. Шибер дымохода был закрыт. В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчин рассматривается отравление продуктами горения – сообщили в региональном СУ СКР, который начал проверку гибели двух человек.

Удалось установить, что вечером 23 сентября братья вернулись с рыбалки в дом, где проживал старший из них. Для обогрева помещения они затопили газовый котел. Утром их обнаружили мертвыми.