В Саратовской области еще одну школу полностью закрыли из-за коронавируса

В Саратовской области сегодня, 24 сентября, еще одна школа полностью перешла на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса — в селе Студенка Турковского района.

- Закрытыми остаются также школы в селе Покровка Вольска, №3 в Балашове, в селе Логиновка Краснокутского района, школа в Федоровке и в селе Мироновка Питерского района. Общее количество детей на самоизоляции — 1 248, 15 дошкольников, 179 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Также из-за коронавируса в семьях 22 детей и восьми педагогов закрыли 39 классов в 26 школах области — 1 008 детей учатся на дому.

На самоизоляции находятся и 350 студентов Краснокутского политехнического лицея.

Полностью закрыт детсад в Питерском районе и пять частично: два в Саратове, по одному — в Новоузенском, Петровском, Федоровском районах.

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