На Трофимовском мосту восстанавливают контактную сеть для троллейбусов

С 25 сентября на Трофимовском мосту начинают восстанавливать контактные сети.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, после завершения реконструкции путепровода там продолжат ходить троллейбусы №№5 и 7.
Напомним, планируется, что Трофимовский мост откроют для проезда 1 октября. Работы там начались в октябре 2019 года.
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