Напавшего на подростка в Балакове с бутылкой рецидивиста отправили в СИЗО

Рецидивиста отправили под стражу по обвинению в нападении на подростка Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове под стражу заключили 28-летнего рецидивиста, который напал на подростка. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщили «КП-Саратов», по версии следствия, днем 15 сентября 14-летний парень гулял с приятелем в парке «Интернационалистов». Юноша достал из кармана мобильник. В этот момент мимо шли двое мужчин, один из которых выхватил из рук телефон. Подросток бросился за ним, но получил удар бутылкой по голове от второго злоумышленника.

Негодяи сбежали, а пострадавшего без сознания госпитализировали.

Мужчина, ударивший несовершеннолетнего по голове, попытался скрыться от полиции, но ему это не удалось. Его задержали

- Суд по ходатайству следователей арестовал его на два месяца — до 21 ноября 2020 года, — отметили в СУ СКР области.

Пока он в СИЗО — расследование продолжается.

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