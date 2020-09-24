Саратовский техникум отчислил студента, избившего пожилого охранника

ЧП случилось 22 сентября в здании Саратовского техникума отраслевых технологий.

Здесь 17-летний студент второго курса избил 65-летнего пожилого охранника.

Как сообщили в министерстве образования области, мужчина сделал замечание подростку, который громко матерился. В ответ тот нанес несколько ударов.

Руководство техникума незамедлительно вызвало полицию, охранник госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь.

Руководитель частного охранного предприятия написал заявление в полицию по факту нападения.

Студент был отчислен приказом на следующий день, «в связи с однократным грубым нарушением дисциплины».