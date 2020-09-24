В центре Саратова перестали работать светофоры

В центре Саратова сегодня, 24 сентября, перестали работать светофоры.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, движение стало нерегулированным на загруженном перекрестке улиц Московская и Астраханская.
Напомним, периодически там происходят аварии, которые осложняют движение, из-за чего образуются заторы.
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