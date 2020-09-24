Вернувшихся в Саратов туристов снова сажают на самоизоляцию

Для путешественников в РФ снова введена самоизоляция.

Теперь после возвращения из других стран в города России, в том числе и Саратов, нужно сдавать тест на самоизоляцию и сидеть дома, пока не придут результаты.

Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой размещено на интернет-портале правовой информации.

Мера действует с сегодняшнего дня.

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