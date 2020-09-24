Вернувшихся в Саратов туристов снова сажают на самоизоляцию

Для путешественников в РФ снова введена самоизоляция.
Теперь после возвращения из других стран в города России, в том числе и Саратов, нужно сдавать тест на самоизоляцию и сидеть дома, пока не придут результаты.
Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой размещено на интернет-портале правовой информации.
Мера действует с сегодняшнего дня.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.