В Саратове за два дня поймали 230 любителей чрезмерной тонировки

С 22 по 23 сентября в Саратове проходил рейд по тонировке.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за это время было выявлено 230 нарушений.
Водители предпочли устранить нарушения на месте, троих привлекли к административной ответственности. Одного оштрафовали на 500 рублей, а двум дали арест: на день и двое суток.
Шоферов предупреждают, что очень черные стекла могут стать причиной аварии, поэтому не нужно ставить такую опцию на свою машину, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.
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