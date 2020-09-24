Роддом в Саратове задолжал 25 млн рублей за поставки лекарства и продуктов

Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура обратила внимание на роддом, который имеет многомиллионные долги.
- Проверка установила, что ГУЗ «Перинатальный центр» должно 70 субъектам по исполненным контрактам 25 млн рублей за поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов, — рассказали «КП-Саратов» в областном ведомстве.
Прокурор внес руководителю учреждения представление. После этого долги погасили.
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