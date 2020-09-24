Жительница Энгельса отдала 15 млн рублей долга по кредиту после ареста дома

Жительница Энгельса задолжала по кредиту 15,7 млн рублей АО «Россельхозбанк».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на нее подали в суд.

В отношении гражданки возбудили исполнительное производство, копии постановлении направили сторонам.

Приставы наложили арест на право аренды земли общей площадью 1,5 тыс. кв. м и дом площадью 262,3 кв. м.

Только после этого гражданка поспешила вернуть деньги.

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