В Саратове предложено создать градозащитный совет

Николай Панков и Алевтина Лосина

Депутат Госдумы Николай Панков предложил создать градозащитный совет, который бы объединил общественников и власть в борьбе за сохранение объектов культурного наследия в регионе, и, прежде всего, в областном центре.

- Градозащитный орган нам необходим. Но сами градозащитники, общественники, не могут все, им нужна помощь власти. Так что, коллеги-депутаты, надо для себя понять, готовы ли вы к этому. Потому что орган такой, по моему мнению, нужно создать при областной думе. Там он будет не так скован, — предложил Панков.

Инициативу поддержала председатель комитета по культуре областной думы Алевтина Лосина, которая отметила, что несмотря на разрушение объектов культурного наследия, за это никто не понес ответственности.

- У нас есть стратегия сохранения объектов культурного наследия. Но она не работает. На рабочей группе в думе рассматривали вопросы сноса памятников. Это уголовная ответственность. Но тем не менее на Рахова, Ульяновской, на набережной такие объекты снесены, а уголовную ответственность никто не понес. Представитель прокуратуры рассказал, что запросы там куда-то написали. Запросы хорошо, но никто так и не наказан, — подчеркнула Лосина.