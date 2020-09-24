Известный рэпер собрал полный зал людей в период коронавируса на концерте в Саратове

В Саратове прошел концерт рэпера Boulevard Depo. Фото Владимира Келлинса

Вчера, 23 сентября, в саратовском клубе Onyx прошел концерт известного рэпера.

Артем Кулик, более известный как Boulevard Depo, собрал полный зал поклонников в период коронавирусных ограничений.

Один из посетителей рассказал, что на входе перед концертом всем выдавали маски и измеряли температуру. Заранее была проведена дезинфекция. Однако во время самого выступления большинство фанатов были без масок и уж тем более не соблюдали дистанцию.

Напомним, в Саратовской области до 5 октября продлены ограничения в связи с распространением COVID-19. Запрещено проводить массовые спортивные и зрелищные мероприятия.

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