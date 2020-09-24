Краевед и ученый Вячеслав Давыдов: Саратов потерял свой исторический облик безвозвратно

Вячеслав Давыдов

Краевед Вячеслав Давыдов заявил что в последние годы Саратов утратил свой исторический облик. Этому способствовала безнаказанность по перестройке зданий и беспорядочная застройка города. Об этом он заявил на встрече депутата Госдумы Николая Панкова с общественниками, экспертами и местными депутатами по вопросу сохранения объектов культурного наследия.

- Раньше, до революции, жестко следили за исполнением градостроительного законодательства, судились. Купил дворовое место, ничего там не строишь несколько лет, отбирают в собственность города. За красными линиями следили, только попробуй выйти за неё. С владельцем гостиницы «Россия» судились, потому что крыльцо вышло за красную линию. А сейчас пройдите по улице Чапаева — входы, выходы, подвалы выкопаны, спуски туда. Пешеходам, хорошо, если метр тротуара остается. Сейчас думаем над трамваем на Советской. Да если бы там места было, как при большевиках задумывалось, то там даже самолеты садились бы.

На Саратов уже невозможно смотреть с Волги. Можно сказать точно: Саратов свой исторический облик потерял безвозвратно. Но то, что осталось, сохранить нужно, — заявил главный научный сотрудник ГАУК «НПЦ по историко-культурному наследию Саратовской области» Вячеслав Давыдов.