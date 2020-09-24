Парень получил условку за кражу техники из дома соседей под Саратовом

Суд признал 17-летнего жителя Саратовской области виновным в краже из чужого дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, он жил с родителями в одном из сел Новобурасского района. Ранее они жили в другом селе, куда парень неоднократно наведывался. В августе 2019 года там скончался хозяин соседнего дома.

Юноша ранее не раз был у него в гостях и помнил, где что лежит.

В конце месяца он решил поживиться чужим имуществом. Парень нашел запасной ключ, зашел внутрь и унес микроволновую печь, мультиварку, соковыжималку, мясорубку, ЖК-телевизор, два спутниковых приемника. А еще шкаф, трельяж, односпальную кровать, две прикроватные тумбочки, два комода.

Мебель он разобрал припасенной отверткой, на мотоцикле с коляской перевез все в родительский дом.

Впоследствии он ее продал, а технику спрятал у родственников в сарае.

В феврале 2020 года в дом приехала сестра хозяина, чье имущество украли. Она обратилась в полицию.

Правоохранители вычислили злоумышленника, тот не стал отрицать своей вины. Еще до начала следствия и в суде он признался в содеянном и раскаялся.

Юноша получил полгода условного срока с испытательным сроком один год.

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