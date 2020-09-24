В Саратове 12 улиц остались без воды

Сегодня, 24 сентября, в Саратове без воды остались 12 улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений до 20:00 попала Лунная улица 41а, Б, в, г, 43а–д, 44, 46, 46а, Одесская, 3д, 7а, Лебедева-Кумача, 55, Рижская, 20, Антонова, 10 и 12в, частные дома на Рижской, а также Комсомольская от Первомайской до Волжской, Григорьева от Комсомольской до Октябрьской.

Воды нет на улице Саловская, 5, 5а, 6, 8, Усть-Курдюмская, 3, 7а, Б, в, г, д, Братьев Никитиных, 4, 6.

До 18:00 придется подождать жителям улицы Тархова, 32 и 34.

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