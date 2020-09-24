Гордума утвердила новые тарифы на проезд в трамваях и троллейбусах Саратова

Заседание гордумы

Сегодня, 24 сентября, городская дума Саратова на заседании утвердила новую стоимость проездных билетов в трамваях и троллейбусах.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», эти тарифы начнут действовать с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

В ходе представления тарифов председатель городского комитета по экономике Андрей Разборов отметил, что их введение снизит убыточность «Саратовгорэлектротранса». Доход от введения новых тарифов составит 19 млн рублей

- Проект пилотный, будет рассматриваться в течение трех месяцев. Мы должны оценить, что пассажирами востребовано, — сказал Разборов.

Разборов сказал, что все цифры просчитаны, но в любом случае чиновники «будут смотреть».

- Конкретно мы выезжали и смотрели опыт Твери, где используются транспортные карты. С них и копировали. Для распространения карт будут использовать сеть Сбербанка, кто не желает приобретать транспортную карту можно зарегистрировать под это дело свою обычную банковскую карту, — рассказал представитель банка.

- Тарифы завышены, они должны быть ниже для населения, — высказался депутат Дмитрий Сорокин.

Тем не менее большинство голосов тарифы приняты депутатами гордумы.

Напомним, в городе вводят новые транспортные карты, по которым можно будет оплачивать проезд. Бумажные проездные отменяются.

Стоимость одного пересадочного проездного билета на две поездки в течение 90 минут составит 32 рубля, на пять поездок за пять дней — 100 рублей, на десять в течение семи дней — 190 рублей, на 20 поездок за 15 дней — 360 рублей.

Также утвердили стоимость проездных без ограничения числа поездок. На один день он будет стоить 72 рубля, три дня — 204, неделю — 420, десять дней — 560, 20 дней — 1 тыс. рублей, а 30 дней без ограничений можно проездить на трамваях и троллейбусах за 1 350 рублей.

Без использования новой транспортной карты месячный проездной для студентов вузов очной формы и пенсионеров на трамвай и троллейбус по отдельности обойдется в 525 рублей, а вместе — 630 рублей.

При этом стандартный тариф на одну поездку 23 рубля наличными и 21 рубль по карте остается.

Напомним, в адрес депутатов гордумы было направлено обращение. По словам авторов письма предлагаемые цены транспортных карт не учитывают исторически сложившуюся сеть маршрутов электротранспорта и не отвечают интересам граждан.

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