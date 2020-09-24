Панков рассказал о схемах уничтожения объектов культурного наследия в Саратове

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков высказался о намеренном разрушении объектов культурного наследия в Саратове. Об этом он заявил на встрече с общественниками, экспертами и депутатами по вопросу сохранения объектов культурного наследия.

- Содержание памятников культуры и объектов культурного наследия длительное время в Саратове идет по остаточному принципу. Более того, мы видим, что наоборот, предпринимаются попытки по их разрушению, выводу из реестра. На эту проблему обратил внимание председатель ГД Вячеслав Володин.

Дом на Григорьева/Некрасова разрушился. Гостиница «Россия» рушится. Пытались захватить мемориальный комплекс у САЗа. Сейчас возвращается городу земля возле гостиницы «Словакия». Дом Яхимовича — все мы видели, в каком он состоянии.

Неоднократно горело здание вечерней школы на Чернышевского. То есть в ход идут наработанные схемы по уничтожению объектов культурного наследия и выводу их из реестра.

Вообще пожары у нас не только на исторических объектах. Частный сектор горит, а потом на тех местах высотки вырастают.

Это, кстати, отдельная проблема. Впихивают высотки в центре, а ведь в некоторых регионах такое строительство невозможно без согласования Минздрава и Минобраза. Потому что надо сначала рассматривать, есть ли места в школах, есть ли поликлиники, — сказал Панков.