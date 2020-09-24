Отключение газа в Поливановке: неизвестный мужчина перекрыл газовую задвижку в колодце

Около 150 частных домов в Поливановке Ленинского района Саратова 22 сентября остались без газа.

Как сообщили в АО «Саратовгаз» обращение поступило в диспетчерскую службу, и приехавшие специалисты обнаружили перекрытие задвижки в газовом колодце.

- По подозрению в противоправных действиях вызванными на место происшествия сотрудниками Росгвардии задержан неизвестный гражданин для выяснения обстоятельств случившегося, — сообщили газовики.

Теперь, чтобы подключить газ обратно, требуется проверка всего газового оборудования в домах и наличие у жильцов договоров на его обслуживание со специализированной организацией. Для этого газовики ходят по домам и предлагают допустить их до приборов.

Сейчас проводится обследование газового оборудования в указанных жилых домах, с целью проверки его соответствия требованиям безопасности. Возобновление подачи газа возможно силами специализированной организации, выполняющей работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, в технически исправное газовое оборудование после устранения выявленных замечаний и нарушений эксплуатации ВДГО/ВКГО. Также газовикам необходимо проверить газовые сети на соответствие требованиям действующего законодательства в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

Потребителям со своей стороны необходимо обеспечить доступ газовикам в свои дома для проверки исправности газовых приборов и заключения договоров на ТО ВДГО/ВКГО. В соответствии с действующим законодательством отсутствие у потребителей такого договора со специализированной организацией является основанием для отказа в восстановлении газоснабжения.

- Все сотрудники АО «Саратовгаз» используют защитные маски и средства дезинфекции, имеют при себе служебные удостоверения, в которых указаны данные специалиста, должность, есть фото и фирменная печать. В случае возникновения сомнений, вы можете позвонить в офис предприятия и получить подтверждение личности сотрудника, — сообщили в АО «Саратовгаз».