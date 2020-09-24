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Происшествия

В больнице Маркса умер истекавший кровью около подъезда мужчина

Правоохранители разыскивают убийцу
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Мужчина истекал кровью около подъезда

Мужчина истекал кровью около подъезда

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области вчера вечером, 23 сентября, госпитализировали истекающего кровью 39-летнего мужчину.

- «Скорая» забрала пострадавшего от подъезда дома по улице Энгельса с колото-резаным ранением в области груди. Вскоре он скончался в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Правоохранители разыскивают убийцу

Правоохранители разыскивают убийцу

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия и возбудили дело за убийство. Полицейские разыскивают злоумышленника.

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