В больнице Маркса умер истекавший кровью около подъезда мужчина

Мужчина истекал кровью около подъезда Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области вчера вечером, 23 сентября, госпитализировали истекающего кровью 39-летнего мужчину.

- «Скорая» забрала пострадавшего от подъезда дома по улице Энгельса с колото-резаным ранением в области груди. Вскоре он скончался в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Правоохранители разыскивают убийцу Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия и возбудили дело за убийство. Полицейские разыскивают злоумышленника.

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