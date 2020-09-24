В больнице Маркса умер истекавший кровью около подъезда мужчина

Мужчина истекал кровью около подъезда
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Марксе Саратовской области вчера вечером, 23 сентября, госпитализировали истекающего кровью 39-летнего мужчину.
- «Скорая» забрала пострадавшего от подъезда дома по улице Энгельса с колото-резаным ранением в области груди. Вскоре он скончался в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Правоохранители разыскивают убийцу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи осмотрели место происшествия и возбудили дело за убийство. Полицейские разыскивают злоумышленника.
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