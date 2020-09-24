В Аркадаке водитель иномарки отправил в больницу шофера УАЗика

В Аркадаке Саратовской области вчера вечером, 23 сентября, произошла авария.

- В 19:29 на улице Ленина 39-летний водитель Chevrolet Cruze врезался в УАЗ- 315148, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал 64-летний водитель отечественного авто. Его госпитализировали.

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